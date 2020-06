A tensão está a crescer nas ruas de Londres. Pela segunda noite consecutiva, a polícia foi atacada enquanto tentava dispersar uma multidão que participava numa festa de rua ilegal.

O incidente aconteceu em Notting Hill, poucas horas depois das cenas de violência que ocorreram em Brixton na noite de quarta para quinta-feira.

Além desta festa, as autoridades foram ainda chamadas a Streatham Common, onde decorria outro evento de música que estava a juntar inúmeras pessoas.

Dos incidentes não resultaram feridos graves.

Picture from Notting Hill last night. Police with riot shields and helmets lining up to control the crowds who stayed out drinking and partying past midnight. Objects were then hurled at the officers. I’m told there were around 150 people @LBC pic.twitter.com/yMo4qLTiTx