Pete Buttigieg anunciou este domingo o fim da sua campanha para a nomeação como candidato presidencial do Partido Democrata às eleições norte-americanas. Citado pelo The Guardian, fonte da sua campanha afirmou que o antigo autarca irá regressar à terra onde foi mayor, South Bend, Indiana.

O candidato ficou em quarto lugar nas primárias de sábado na Carolina do Sul, ganhas por Joe Biden.

A notícia surge um dia depois da vitória de Joe Biden no estado da Carolina do Sul e dois dias antes do chamado Super Tuesday, o dia em que catorze estados votam no candidato do partido democrata.

Buttiegieg, um veterano da guerra do Afeganistão de 38 anos, conseguiu uma surpreendente vitória por uma estreita margem no estado do Iowa, no mês passado. Buttigieg fez história ao tornar-se o primeiro gay assumido a candidatar-se à Casa Branca.