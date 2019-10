A imprensa venezuelana noticia esta segunda-feira, nalguns casos na primeira página, a vitória de António Costa e do Partido Socialista (PS) nas eleições legislativas de domingo em Portugal sublinhando, no entanto, que não obteve a maioria absoluta.

António Costa continuará mandando em Portugal", diz a capa do diário Últimas Notícias (UN).

O UN acrescenta que “o PS melhorou o seu resultado em relação ao obtido há quatro anos, quando conseguiu 32,31% dos votos, mas terá que voltar a obter apoios para conseguir governar".

Explica ainda que as eleições legislativas em Portugal tiveram lugar "após quatro anos de Governo socialista, em minoria, apoiado pelo Bloco de Esquerda, os comunistas e os Verdes" e, agora, o partido de extrema direita Chega conseguiu entrar no parlamento, com 1,17% dos votos e elegendo um deputado.

António Costa ganha as eleições em Portugal", diz também o diário venezuelano 2001.

Este jornal explica que o PS, liderado por António Costa, ganhou as eleições de domingo com 37,22 por cento dos votos e que a segunda força é o Partido Social Democrata (PSD) que obteve 29,95 por cento dos votos, enquanto que o Bloco de Esquerda conseguiu 8,82 por cento.

O 2001 refere ainda os resultados de outros partidos, dizendo que a CDU obteve 5,61 por cento dos votos, o CDS-PP 4,5 por cento, o PAN 2,64 por cento e que a abstenção foi de 53,04%.

El Nacional escreve que "os socialistas ganharam as eleições legislativas em Portugal" mas estarão "obrigados a procurar apoios para voltar a governar, como aconteceu há quatros anos" quando "recorreram a outros partidos de esquerda para dar a volta a umas eleições ganhas pela direita".

O diário Primícia, por seu turno, refere que "o primeiro ministro português conseguiu ampla vantagem nas legislativas" de domingo, ficando "comodamente à frente" ao obter 37,22% dos votos, com a promessa de que "o PS se esforçará para conseguir soluções para assegurar a estabilidade”.

Portugal passa a ser um dos únicos casos em Europa onde os socialistas governam e onde a extrema direita não ganha terreno", diz ainda este jornal.

A estação de televisão estatal Telesul cita António Costa e diz que a sua eleição “representa estabilidade, equilíbrio e sentido comum para o bem-estar da cidadania portuguesa.

"Após a vitória, os opositores reiteraram que esperam uma reavaliação das políticas que reduzem o investimento nacional para cumprir com as normas orçamentais da eurozona", detalha ainda a Telesul.

Também o canal estatal Venezuelana de Televisão (VTV) faz notícia sobre os resultados das eleições legislativas em Portugal, na mesma peça em que fala também do Kosovo.