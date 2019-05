O novo presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, anunciou uma medida inesperada no seu discurso de tomada de posse, na manhã desta segunda-feira. Ao primeiro dia em funções, o antigo comediante confirmou que vai dissolver o parlamento daqui a dois meses. As eleições legislativas estavam marcadas para outubro, mas devem ser antecipadas.

A previdência de Zelensky tem como objetivo a conquista de poder na assembleia, onde não tem ninguém do seu partido, uma vez que o mesmo foi criado recentemente. Embora não tenha apoio parlamentar, o novo presidente ucraniano goza de muita popularidade, tendo vencido as eleições presidenciais com 73% dos votos, batendo o anterior presidente, Petro Poroshenko.

No mesmo discurso, o novo presidente pediu aos deputados que passassem duas leis antes da dissolução da assembleia. Zelensky pediu o fim da imunidade política para os deputados e uma lei contra o enriquecimento ilícito por parte de representantes oficiais. Foi ainda pedido ao parlamento que demitisse o líder dos serviços de segurança da Ucrânia e o ministro da defesa.

Têm dois meses para fazer isto. Depois vou dissolver o parlamento”, disse o presidente.

Após ter tomado posse, o novo presidente definiu um cessar-fogo no este da Ucrânia como prioritário. O conflito na zona da Crimeia, depois da anexação pela Rússia, dura há cinco anos e já vitimou 13 mil pessoas.

No entanto, Zelensky avisou a Rússia de que o diálogo só começa depois do regresso da Crimeia à Ucrânia e da libertação dos prisioneiros de guerra.

Desde a vitória de Zelensky nas presidenciais, Vladimir Putin, o presidente russo, ainda não endereçou os seus parabéns ao congénere ucraniano. Em nota oficial do Kremlin foi explicado que a congratulação virá com uma solução para o problema da Crimeia.

Num discurso onde confirmou o afastamento da Rússia, o presidente ucraniano referiu-se à Europa como “um sonho comum”, pedindo aos emigrantes que regressassem à Ucrânia.

Em mais uma aproximação diplomática, Zelensky afirma que quer uma Ucrânia “islandesa no futebol, israelita na defesa do território, japonesa na tecnologia e suíça na neutralidade”.

Volodymir Zelensky ficou conhecido do público ucraniano com uma personagem de sátira à política ucraniana. A ficção passou à realidade, e Zelensky foi eleito o sexto presidente da Ucrânia aos 41 anos, o mais novo de sempre.