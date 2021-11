O Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se de urgência para debater a crise para debater a crise de migrantes na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia. A reunião deverá ocorrer nesta quinta-feira à tarde.

Segundo a agência noticiosa France-Presse (AFP), que cita fontes diplomáticas da ONU, a reunião decorrerá à porta fechada, numa altura em que a tensão entre a Polónia e a Bielorrússia não dá sinais de diminuir.

A Bielorrússia conta com o apoio da vizinha Rússia, enquanto a Polónia acusa o presidente bielorrusso de politizar a questão dos migrantes, na maioria do Médio Oriente e da Ásia, para promover um "terrorismo de Estado".

Tais situações não devem ser usadas por razões políticas e tornar-se numa causa de tensão entre os estados. O secretário-geral [da ONU, António Guterres] acompanha com preocupação a situação na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia", defendeu hoje o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, na conferência de imprensa diária, realçando a "importância de administrar as questões de migração e refugiados" de acordo com os princípios humanitários e o direito internacional.