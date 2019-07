Uma bebé de um ano e meio morreu depois de cair de uma janela do cruzeiro Freedom of the Seas (Royal Caribbean), que estava atracado em San Juan, Porto Rico, no último domingo. A criança caiu de uma altura correspondente a um 11.º andar para o cais.

Segundo a polícia, a bebé estava acompanhada pelo avô, que estaria a segurá-la no parapeito de uma janela e não terá conseguido evitar a queda.

A autoridade portuária confirmou o incidente, através do Twitter, e prestou condolências à família.

Lamentablemente es cierta la noticia del accidente de un bebé en un crucero. El @DSPnoticias está trabajando el asunto con la seriedad y sensibilidad que requiere. Rogamos al Señor que llene de fortaleza a esta familia que viven hoy una verdadera tragedia. — Anthony O. Maceira Zayas (@AnthonyMaceira) July 7, 2019

Os pais da menina são turistas norte-americanos, que se encontravam a viajar com mais familiares.

Testemunhas do sucedido contaram à imprensa local que ouviram o grito da mãe.

Em comunicado, a companhia de cruzeiros Royal Caribbean lamentou o "trágico acidente" e disponibilizou uma equipa de psicólogos para prestar assistência à família.

“Estamos consternados com o trágico acidente e os nossos corações estão com a família”, escreveu a empresa.

A investigação está a cargo da polícia de Porto Rico. Os vários membros da família que estão a bordo foram interrogados e encontram-se a receber apoio psicológico.

O Freedom of the Seas é um dos maiores cruzeiros do mundo, com capacidade para mais de quatro mil pessoas.