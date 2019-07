Uma perseguição a um barco que viajava sem luzes terminou com as autoridades de Porto Rico, nas Caraíbas, a encontrarem cinco mochilas cheias de dinheiro vivo: no total cerca de 3,7 milhões de dólares (cerca de 3 milhões de euros).

A perseguição aconteceu no domingo quando os agentes da fronteira de Porto Rico avistaram a embarcação, que viajava sem luzes de Porto Rico para as Ilhas Virgens.

Quando os agentes iniciaram a perseguição, o barco fez uma viragem abrupta em direção a Fajardo, na costa leste, tendo acabado por parar perto do Rio Fajardo.

Os ocupantes do navio foram vistos a descarregar vários sacos e fugir do local, de acordo com um comunicado divulgado pelas autoridades.

Mas não conseguiram levar tudo o que tinham na embarcação: os agentes encontraram cinco mochilas cheias de dinheiro, com cerca de 3,7 milhões de dólares (3 milhões de euros), uma pistola carregada e 63 munições.

Agora, as autoridades das Caraíbas estão a trabalhar em conjunto para localizar os suspeitos.