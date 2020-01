Portugal está entre os 16 países com os passaportes mais poderosos do mundo. Uma lista elaborada pelo ranking Henley Passport Index (Índice de Passaportes Henley, em português) informa que o documento nacional dá acesso a 185 países em todo o mundo.

No topo da classificação está o Japão, cujo passaporte dá acesso a 191 países por todo o globo. A fechar o pódio estão Singapura (190 países), Coreia do Sul e Alemanha (189 países). Este é o terceiro ano seguido do Japão no topo da classificação.

Portugal surge empatado, na sétima posição, com outros quatro países (Suíça, Países Baixos, República da Irlanda e Áustria). Logo atrás estão os Estados Unidos e o Reino Unido, que têm acesso a 184 países.

Este índice é elaborado desde o ano de 2006. Na altura, Portugal entrou precisamente na sétima posição. Em 2008 e 2009, o passaporte português chegou a ser considerado o segundo mais poderoso em todo o mundo.

Na totalidade, existem 41 países que exigem, previamente, documentação específica para que um português os possa visitar. Entre estes estão Angola, China ou Rússia.

Na cauda da lista, e com os passaportes menos poderosos do mundo, estão o Afeganistão (26 países), o Iraque (28 países) e a Síria (29 países).