O “pequeno-almoço português perfeito”: ovos e bacon. Pelo menos no entendimento do chef Gordon Ramsay que esta segunda-feira passou por Portugal para gravar um episódio para a terceira temporada da série "Uncharted", da National Geographic.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, Ramsay delicia-se a fritar ovos e bacon, mas parece confundir a dieta britânica com a primeira refeição do dia típica nos cafés portugueses.

Até porque acabaram por ecoar piadas feitas por internautas que, num longo thread do Twitter, não resistiram a sugerir ao célebre Chef que substituísse o fumo da carne de porco por sopas de cavalo cansado ou a clássica torrada com galão.

"tired horse soup" Red wine Sugar/honey Stale bread pic.twitter.com/zStMEnpF5R — SuGarBar (@su_gar_bar) June 7, 2021

Um utilizador sugere mesmo que Gordon Ramsay ganhe uma melhor dimensão empírica daquilo que são as primeiras horas da manhã no país.

Gordon, peço desculpa, tenho a certeza de que teve pelo menos uma pessoa a investigar, mas isto não é pequeno-almoço, isto é almoço e, ainda assim, a carne de porco preto é uma ocasião especial para a maioria de nós", pode ler-se noutro dos comentários.

This is the perfect Portuguese Breakfast:

Galão com Torrada! pic.twitter.com/lBLJPi3F6h — ups 🇪🇺 (@upsfeup) June 7, 2021

Já outro utilizador do Twitter respondeu à publicação de Gordon Ramsay com uma foto de um café com um pastel de nata.

Gordon amigo, não sei com que tugas te dás, mas checa as origens!!! Parte 1 pic.twitter.com/njsADiz9wF — Helena Santos (@MilenaSantos) June 7, 2021

Ainda assim, vale a pena partilhar a receita com que Ramsay se decidiu estrear na passagem de “Uncharted” pelo país. Primeiro, o Chef cortou vegetais e salteou-os com azeite. Ao mesmo tempo, decidiu fazer algo também inconvencional: colocar azeite e manteiga. Mas o segredo é mesmo a qualidade do bacon de porco preto. “Porcos felizes, bacon delicioso”, exclamou Gordon.