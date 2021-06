Foram retirados dois corpos dos escombros da escola primária que ruiu esta sexta-feira em Antuérpia, na Bélgica.

As vítimas foram localizadas esta madrugada e os bombeiros conseguiram retirar os corpos do local, já sem vida. O balanço do acidente que envolveu trabalhadores portugueses sobre, assim, para duas mortes.

A TVI sabe que uma das duas vítimas mortais é de nacionalidade portuguesa.

Cerca das 9:20, havia quatro trabalhadores soterrados. Há 15 vítimas, num total de 30 trabalhadores na obra. Segundo apurou a TVI, estão no hospital nove trabalhadores: oito feridos com gravidade e um com ferimentos ligeiros.

Foi inicialmente noticiado que quatro trabalhadores portugueses terão ficado soterrados, na sequência do desabamento de parte da cobertura do edifício, que ruiu sobre os andaimes, onde estavam os trabalhadores.

Ao início da noite, as autoridades nacionais adiantaram a morte de três portugueses e o desaparecimento de um quarto, mas, mais tarde, quando o embaixador, Rui Tereno, chegou ao local, fonte da proteção civil belga não confirmou as mortes que inicialmente haviam sido adiantadas pelo Ministério do Interior do país.

O MNE encontra-se a acompanhar a situação através da Embaixada de Portugal em Bruxelas, que está a tentar contactar as famílias destes cidadãos e prestar todo o apoio necessário no âmbito das suas competências.

De acordo com os meios de comunicação social, os portugueses eram funcionários portugueses da Goorden Bouw en Service, uma empresa que estava a instalar fachadas. Os funcionários estavam nos andaimes quando o prédio desabou.

No entanto, as autoridades belgas apenas avançam, até ao momento, com duas mortes no desabamento de um prédio em Antuérpia, não confirmando relatos que apontam para três vítimas mortais portuguesas.

O Presidente da República também lamentou o acidente de trabalho. Através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "apresenta condolências às famílias dos compatriotas que morreram na Bélgica".

Os serviços de emergência de Antuérpia foram alertados para o incidente, que ocorreu na área de Nieuw Zuid, por volta das 14:25 horas.

Sabemos que um andaime desabou, sabemos que uma parede desabou. Mas não sabemos ainda qual dos dois desabou primeiro ", disse o porta-voz da polícia Wouter Bruyns.

O Ministério Público do Trabalho de Antuérpia nomeou um perito legal para fazer as conclusões no local, mas deve primeiro aguardar a busca dos trabalhadores desaparecidos. A inspeção do trabalho terá de examinar, entre outras coisas, se um peso muito grande de tijolos teve influência no desabamento.

As circunstâncias exatas em que o desabamento ocorreu ainda não são claras. Imagens de testemunhas mostram aquilo que parece ser a parte superior do edifício a colapsar.