Doze pessoas estão desaparecidas depois de um barco ter naufragado em Port Fourchon, no estado norte-americano do Louisiana, esta terça-feira. Segundo a Guarda Costeira, foram resgatadas as restantes seis pessoas que seguiam a bordo da embarcação.

O barco, com cerca de 39 metros de comprimento, naufragou no Golfo do México, motivando buscas durante a noite, que não foram suficientes para encontrar as restantes 12 pessoas.

Segundo as autoridades, a embarcação foi identificada como Seacor Power, um barco que faz parte da empresa de transportes Seacor Marine.

O porta-voz da empresa, Armond Batiste, confirmou, já esta quarta-feira, que 18 pessoas iam a bordo, remetendo novos detalhes para mais tarde.

Os planos do barco dão conta de que viajava para Pourt Fourchon, tendo naufragado a cerca de 12 quilómetros do local de destino.

Aquela zona do Louisiana foi atingida por mau tempo, com vento forte, o que provocou estragos em muitas zonas da costa daquele estado.