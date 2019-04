Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, incluindo o rabino, depois de um homem ter disparado numa sinagoga na cidade de Poway, nos Estados Unidos. O suspeito já foi detido.

De acordo com a polícia de San Diego, a vítima mortal é um dos feridos que morreu depois de ter sido para o hospital. Há ainda três feridos.

Update #5 @SDSheriff Bill Gore confirms one person was killed and three others were injured in the #synagogueshooting at Chabad of Poway. Our hearts go out to those affected by this incident.

19-year-old man was arrested in connection with the shooting by @SanDiegoPD.