O líder do PP espanhol votou esta semana contra uma moção de censura apresentada pelo partido de extrema direita VOX ao governo socialista minoritário do PSOE liderado por Pedro Sanchez, que se coligou ao partido Unidos Podemos, a ala mais à esquerda do Parlamento.

O desafio era grande para o líder do maior partido da oposição ao Governo. Durante 35 minutos, Pablo Casado teve de justificar porque iria votar contra a moção de censura do VOX, que tal como o PP, é bastante crítico da atuação do executivo socialista.