O aparecimento de uma gigantesca nuvem de gafanhotos na Argentina obrigou o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar do país a lançar um mapa com o alerta de praga.

De acordo com a instituição, a “mancha” de insetos representa “perigo” na região que faz fronteira com o Rio Grande do Sul.

Segundo o comunicado, nota o Correio Braziliense, a nuvem de gafanhotos entrou no país pelo Paraguai no fim de semana.

Ante el ingreso de #langostas al norte de la provincia de #SantaFe, @MinAgriCba y @SenasaAR monitorean la situación. ⚠ En #Córdoba, ambos estamentos tienen protocolos de trabajo para activar en caso del ingreso de la plaga. ✅ Más info 👉 https://t.co/TnK5eCTSR3 pic.twitter.com/bPlxTZV1II — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) June 22, 2020

"Deve-se lembrar que, em aproximadamente um quilômetro quadrado, até 40 milhões de insetos podem ser mobilizados, comendo pastagens equivalentes ao que 2 mil vacas podem consumir num dia", alertou o órgão.

Apesar do fenómeno estar a ser vigiado pelas autoridades, o governo lembra que os insetos são inofensivos para as pessoas e podem causar apenas danos às plantações.