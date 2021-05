Fogos de larga escala, inundações que ficam na memória, secas extremas e recorrentes e agora a Nova Gales do Sul, na Austrália, está a ser devastada por uma praga de ratos que o governo classificou como “absolutamente sem precedentes”.

Os principais estragos ocorrem durante a noite, quando milhões de roedores começam a surgir nas habitações provenientes de qualquer entrada possível. Os moradores acrescentam que parece que os tetos das casas ganham vida com o som que as patas dos animais fazem ao arranhar e raspar a infraestrutura. Há mesmo quem já culpabilize estes pequenos mamíferos por incêndios habitacionais, que terão sido provocados por curto-circuitos em cabos elétricos roídos.

Estamos numa situação crítica, se não reduzirmos significativamente o número de ratos até à primavera, vamos enfrentar uma crise económica e social sem precedentes nas áreas rurais da Nova Gales do Sul”, garante Adam Marshall, ministro da agricultura australiano.

Os agricultores que já avançaram com as plantações do próximo ano dizem que é como apostar na roleta russa.

O risco de que o a praga de ratos sobreviva ao inverno do hemisfério sul e acabe por devastar as colheitas de milho, cevada e canola é agora o principal medo destas zonas agrícolas da Nova Gales do Sul.

Simplesmente, plantámos e agora temos esperança”, afirmam.

As associações agrícolas australianas estimam que o elevado número de roedores provoque prejuízos superiores a mil milhões de dólares australianos, equivalente a cerca de 630 milhões de euros.

O plano de extermino já foi definido pelo governo da Austrália, que comprou cerca de cinco mil litros do veneno Bromadiolone à Índia (composto que era proibido no país). Contudo, o regulador ainda não aprovou que o químico começasse a ser aplicado.

Os críticos da solução extremada temem que o Bromadiolone mate não só a comunidade roedora, mas também animais que se alimentem destes ratos como águias ou animais de estimação.

Temos de recorrer a este plano, porque precisamos de algo equivalente a napalm que extermine os ratos até ao esquecimento”, explica o ministro da agricultura.

Durante o dia, a praga pode não parecer um problema de escala nacional, mas há noite o cenário é digno de um filme de terror. Os roedores multiplicam-se e surgem dos fardos de fenos, dos armazéns agrícolas, das habitações privadas, de qualquer lugar onde haja alimento para estes omnívoros que comem praticamente tudo. Aos primeiros raios de sol, os moradores depararam-se com milhares de ratos mortos, sobretudo, nas estradas pontilhadas por carcaças de animais que acabaram por ser atropelados.

Já o cheiro a urina e carne em putrefação é constante. Tanto de noite como dia, esta é mesmo uma das principais queixas da população.

Eles estão no sótão. Se a casa não estiver bem selada, surgem-nos na cama. Há pessoas a serem mordidas na própria cama”, diz Conn, um dos agricultores da região.

Há também quem garanta que numa única noite afogou propositadamente cerca de 7.500 ratos, mas a praga continua sem dar sinais de estar a diminuir.

Os depósitos de água também estão a ficar poluídos devido aos excrementos e cadáveres dos ratos.

Já há pessoas que estão a ficar doentes por culpa da água”, aponta Colin Tink, outro agricultor.

O investigador encarregue pelo governo australiano para encontrar soluções para a praga, Steve Henry, considera que é demasiado cedo para fazer qualquer tipo de previsão acerca dos danos sociais e económicos que os ratos estão a causar.