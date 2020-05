Há 27 anos que a Índia não era atingida por uma praga de gafanhotos desta dimensão. São quilómetros de locustas do deserto, como é conhecida a espécie, oriundas do sudeste africano e que destroem todas as colheitas à sua passagem.

Até ao momento, a praga de gafanhotos destruiu mais de 50.000 hectares de colheitas e já chegou, inclusive, aos meios urbanos. Isto numa altura em que a Índia combate a Covid-19 e enfrenta uma onda de calor, com as temperaturas a chegar aos 50 graus.

Um vídeo divulgado nas redes sociais, com data de segunda-feira, mostra milhões de gafanhotos a cobrir a cidade de Jaipur, capital do estado do Rajastão, uma das regiões mais afetadas.

Nas imagens é possível ver, ainda, populares a tentar afastar os insetos batendo panelas.

Isto numa altura em que a Índia combate a Covid-19 e enfrenta uma onda de calor e cheias. Oito a dez enxames migratórios, cada um medindo cerca de um metro quadrado, estão ativos em partes do Rajastão e Madhya Pradesh", disse um responsável pelo organismo de alerta de pragas de gafanhotos, KL Gurjar, citado pela imprensa internacional. Estes insetos estão a surgir em locais onde nunca tinham sido avistados, como Punjab, Madhya Pradesh e Gujarat. E é expectável que a situação piore em junho, com a migração de mais gafanhotos do sudeste africano (Corno de África), que devem chegar à Índia através do Paquistão.

Oito a dez enxames migratórios, cada um medindo cerca de um quilómetro quadrado, estão ativos em partes do Rajastão e Madhya Pradesh", disse um responsável pelo organismo de alerta de pragas de gafanhotos, KL Gurjar, citado pela imprensa internacional.

Estes insetos estão a surgir em locais onde nunca tinham sido avistados, como Punjab, Madhya Pradesh e Gujarat.

E é expectável que a situação piore em junho, com a migração de mais gafanhotos do sudeste africano (Corno de África), que devem chegar à Índia, uma vez mais, através do Paquistão.