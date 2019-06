As praias paradisíacas da costa caribenha do México estão a ser invadidas por algas marinhas. O fenómeno, que, dizem os especialistas, se deve às alterações climáticas, pode prejudicar o turismo, um dos principais fatores responsáveis pelo crescimento da economia mexicana. De acordo com o chefe da Marinha do México, Rafael Ojeda, cerca de mil quilómetros de praias mexicanas foram afetados pelo flagelo. Para minimizar o problema, o governo mexicano já anunciou que vai construir quatro embarcações preparadas para remover as algas e criar barreiras para reter as plantas marinhas, numa despesa total de 2,7 milhões de dólares (cerca de 2,4 milhões de euros).