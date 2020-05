O calor chegou à Califórnia, nos Estados Unidos, por isso, mesmo com uma ordem do governador para que os habitantes fiquem em casa, milhares de pessoas resolveram encher as praias do sul do estado, ao longo do fim de semana.

A maior afluência aos areais registou-se em Ventura e Orange, onde as praias abriram, obrigando, ainda assim, os banhistas a respeitar várias regras de distanciamento social. Além disso, os parques de estacionamento continuam encerrados, de modo a desencorajar quem quiser estender a toalha na areia.

As autoridades e os vigilantes da praia, tanto em Ventura como Orange, garantem que o comportamento dos veraneantes foi exemplar, mesmo que algumas fotografias levantem dúvidas sobre o respeito pelas regras de contenção da epidemia.

As pessoas estão a ser muito cooperantes e a respeitar as regras de distanciamento social", disse um nadador-salvador à CNN, na praia de Newport.

Isso mesmo confirma, também à CNN, Nick Rosenfeld, um habitante de Malibu: "Tive a oportunidade de ver amigos que não via há seis semanas, e encontrámo-nos, mas mantivemos a distância".

O cenário que se verificou nas praias do sul da Califórnia contrasta com o que se registou mais a norte, em Los Angeles, ou em San Diego, onde os areais permaneceram vazios, e assim vão ficar até dia 15 de maio, uma vez que estão encerrados por precaução.

As autoridades da cidade de Los Angeles relembraram os habitantes, através do Twitter, que que ninguém se deve dirigir a praias ou zonas marginais e, com o avançar do fim de semana, o comandante da polícia aplaudiu os moradores da cidade, também no Twitter, publicando fotografias aéreas das praias desertas.

My compliments to our community for staying away from the beaches in LA. From Malibu, Santa Monica, Venice, to Dockweiler - All Clear!! Safer at Home will get us there sooner. pic.twitter.com/wZeJ8G8pDR — Chief Michel Moore (@LAPDChiefMoore) April 25, 2020

Numa nota de imprensa, o porta-voz do governador da Califórnia congratula-se, igualmente, pelo retrato registado em grande parte dos areais do estado: "A Califórnia agradece à maioria dos líderes locais que estão a ajudar as pessoas a ficar em casa e a salvar as suas vidas".

Até ao momento, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos registam um total de 965.933 casos de infeção por Covid-19, dos quais resultaram 54.877 mortes.