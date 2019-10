Os efeitos do derrame de crude no nordeste brasileiro estão a afetar a atividade turística da região. Já são 178 as praias atingidas pelo derrame, que afetou nove estados do Brasil.

A praia de Maragogi, no estado do Alagoas, é uma das mais afetadas. Conhecida como o Caribe brasileiro, a região é uma das mais turísticas do país.

Em curso está uma investigação para apurar a causa do derrame. A zona manchada pelo óleo é considerada a maior área de conservação marinha do Brasil.