Mais de 50 pessoas estão dadas como desaparecidas após o colapso parcial de um prédio de doze andares, na madrugada desta quinta-feira, em Miami, na Florida.

Até ao momento, as autoridades confirmaram um morto, dez feridos e duas vítimas retiradas com vida dos escombros. Outras 35 pessoas foram resgatadas da parte do edifício de doze andares que não ruiu, ainda durante a madrugada.

O prédio, situado próximo de Miami Beach, tem mais de 130 apartamentos e foi construído em 1980. Estava, presentemente, a ser alvo de intervenção no telhado, mas não foi estabelecida, para já, uma relação causal com o desabamento de 55 unidades.

Pelo menos 51 pessoas, que residiriam no edifício, estão dadas como desaparecidas, ainda que as autoridades não consigam confirmar se estariam todas em casa no momento do colapso.

Neste momento, de acordo com as autoridades locais, os trabalhos de resgate estão a ser afetados pelo mau tempo, nomeadamente uma tempestade com ventos fortes e trovoada, à qual acresce o risco de derrocada total.

Foi, também, disponibilizado um número para que os familiares possam alertar as autoridades para moradores desaparecidos ou com os quais não conseguem estabelecer contacto.

Uma moradora do prédio, que não se encontrava em casa aquando do colapso, divulgou nas redes sociais um vídeo dos momentos que antecederam o desabamento, registado por uma câmara de videovigilância no interior da habitação.