Um prédio de cinco andares desabou na cidade de Mahad, no estado indiano de Maharashtra. As autoridades temem que, pelo menos, 70 pessoas estejam soterradas.

Segundo adiantou o ministro de Maharashtra, Aditi S Tatkare, até ao momento, 15 pessoas foram retiradas com vida dos escombros.

O edifício residencial, situado na zona de Kajalpura, tinha cerca de 45 apartamentos onde viviam cerca de 100 pessoas. O prédio desabou por volta das 19 horas (hora local)", disse um dos agentes da Polícia de Raigad.

No local estão várias equipas de resgate com equipamentos especializados que tentam procurar sobreviventes debaixo dos escombros.

Building collapses in Maharashtra's Raigad district, several trapped



Three teams of NDRF (National Disaster Response Force) are on the spot and rescue operations are being carried out, according to ANI.



