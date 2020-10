O prémio Nobel da Medicina foi entregue, nesta segunda-feira, aos três cientistas que descobriram o vírus da Hepatite C, anunciou a academia real sueca.

O galardão foi atribuído aos norte-americanos Harvey J. Alter e Charles M. Rice e ao britânico Michael Houghton.

2020 #NobelPrize laureates Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice made seminal discoveries that led to the identification of a novel virus, Hepatitis C virus. pic.twitter.com/rBRYjX9fA4