A disparidade entre homens e mulheres continua a aumentar entre os laureados dos prémios Nobel. A edição de 2021 premiou dez personalidades, entre elas está apenas uma mulher.

Apenas 59 mulheres já foram galardoadas com o prémio Nobel, entre os mais de quase mil recipientes do prestigiado prémio que distingue os trabalhos que “beneficiem a humanidade”, no ano anterior. No entanto, 60 prémios Nobel foram atribuídos a mulheres, uma vez que Marie Curie foi galardoada com dois, em duas áreas distintas.

Este ano, os homens venceram os prémios da Medicina, Química, Física e Literatura. Maria Ressa, a jornalista filipina, foi distinguida este ano com o prémio Nobel da Paz, juntamente com Dmitry Muratov, pelos seus esforços para salvaguardar a liberdade de expressão, "uma pré-condição para a democracia e paz duradoura", é a única mulher a receber o prémio em 2021.

Em 2020, foi feita história com o prémio Nobel da Química a ser entregue pela primeira vez a uma equipa de duas mulheres, Emmanuelle Charpentir e Jennifer Doudna, pelo “desenvolvimento de um método que permite editar o genoma”. Mas a diferença entre géneros não para de aumentar desde que Marie Curie fez história ao vencer dois prémios Nobel, primeiro em 1903, ao vencer o da Física pelas suas pesquisas acerca da radiação e novamente em 1911, quando venceu o prémio da Química pela descoberta dos elementos químicos rádio e polónio.

A cientista portuguesa Elvira Fortunato confessa estar triste com “o domínio muito grande dos homens em relação às mulheres” que ainda existe na ciência e com o contínuo aumento “da quota masculina em detrimento da feminina”. Até 2021, 885 prémios foram atribuídos a homens, contrastando com os 59 entregues a mulheres.

Se no passado isso ainda se aceitava porque as mulheres estiveram proibidas de ir para as Universidades, mas hoje em dia essa questão já não se coloca. Houve um percurso que já foi feito e com muito sucesso por parte das mulheres na ciência”, afirmou.

Para a professora catedrática, num mundo onde as mulheres representam 50% da população, não faz sentido que as mulheres não sejam consideradas tão boas como os homens na área da ciência. A causa para esta crescente disparidade, que contrasta com o número cada vez maior de mulheres em posições de destaque do ensino superior - Portugal, por exemplo, é o segundo país da UE com mais investigadores a trabalhar para o Estado - pode estar na composição dos Comités que escolhem os candidatos para estes prémios.

O problema pode estar em quem faz as nomeações. Eu acredito que os conselhos que nomeiam ou propõem os nomes têm muitos homens, o que pode aumentar a tendência de que uma parte significativa dos nomeados sejam homens”, explicou.

Analisadas as formações dos comités das seis categorias do prémio Nobel, apenas dois comités são presididos por mulheres: o Comité Nobel Norueguês (que atribui o Nobel da Paz) e o comité da Medicina. No entanto, o comité norueguês é o único que tem mais mulheres do que homens.

O prémio da Paz é aquele que apresenta a menor disparidade entre géneros, ainda assim, a percentagem de mulheres galardoadas com o prémio não vai além dos 16.5%. Desde 1901, apenas 18 mulheres foram premiadas com o Nobel da Paz, contrastando com os 91 homens vencedores.

Do lado oposto, na área da Medicina, onde o fosso entre géneros é maior, as mulheres representam apenas 5,4% dos laureados. Dos 222 premiados, apenas 12 são mulheres.

Já os comités do Nobel para a Física, Medicina, Química e da Economia são todos presididos por homens e têm apenas uma mulher entre os seus membros. No comité da Literatura a situação não é muito diferente. O conselho presidido por Anders Olsson conta com duas mulheres entre no seu quadro.

Questionada sobre se acredita que a disparidade entre homens e mulheres vai encurtar nos próximos anos, Elvira Fortunato mostra-se frustrada com o pequeno progresso feito nos últimos anos e insiste que é preciso “lutar para inverter a situação”.

Eu tento convencer-me de que essa disparidade vai encurtar, mas ao longo destes anos tem sido difícil, porque, ano após ano, apesar de haver cada vez mais mulheres, a tendência é muito pequena”, frisou.

Ainda assim, a cientista portuguesa considerada a “mãe” do transístor de papel, acredita que cabe à sociedade, aos políticos e à comunicação social “alertar para estes problemas” de forma a estimular a mudança.