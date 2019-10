Leonor de Bourbon, 13 anos, discursou pela primeira vez na entrega dos Prémios Princesa de Astúrias, hoje, em Oviedo. Na sua intervenção, a primeira enquanto futura rainha, a princesa Leonor afirmou que a sua condição de herdeira a “compromete com a entrega e o esforço de servir Espanha e os espanhóis”, um desafio que assume com “responsabilidade” e “muita honra”. Um momento que considerou “inolvidável” e que foi partilhado com os pais, o rei Felipe VI e Letizia, e a irmã, mais nova, Sofia.