As eleições presidenciais norte-americanas marcaram o ano pandémico de 2020 e ainda vão dar muito que falar até à tomada de posse do novo presidente, Joe Biden, a 20 de janeiro.

Milhares de apoiantes de Donald Trump continuam a acreditar na reeleição do presidente, mas nem a chuva abençoou o magnata na vitória de Biden. A imagem deste momento é da AP e foi tirada num dos últimos instantes da campanha republicana para a Casa Branca, num comício, à chuva, no Michigan, dias antes das eleições de 3 de novembro.

Outro momento viral das presidenciais foi quando o advogado de Donald Trump, e antigo mayor de Nova Iorque, Rudy Giuliani, foi fotografado com tinta a escorrer-lhe pelo rosto, durante uma célebre conferência de imprensa em Washington, na sede do partido republicano, duas semanas após as eleições.

Na galeria associada a este artigo está uma seleção das melhores fotos de 2020 para a agência noticiosa Associated Press.