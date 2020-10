A ativista sueca Greta Thunberg, figura do movimento internacional de jovens que lutam contra as alterações climáticas, apelou este sábado ao voto no democrata Joe Biden, adversário de Donald Trump nas presidenciais norte-americanas de novembro.

"Do ponto de vista do clima, está longe de ser suficiente e muito defenderam outros candidatos, mas enfim... Organizem-se e façam com que todos votem em #Biden", acrescentou.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O