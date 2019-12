A senadora democrata Kamala Harris anunciou, esta terça-feira, que desistiu da candidatura à presidência dos Estados Unidos. O anuncio foi feito através de uma publicação no Twitter.

To my supporters, it is with deep regret—but also with deep gratitude—that I am suspending my campaign today.



But I want to be clear with you: I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the People. All the people.https://t.co/92Hk7DHHbR