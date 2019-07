O presidente da Câmara da Praia, Óscar Santos, foi baleado esta segunda-feira quando chegava ao ginásio que frequenta na zona do Palmarejo, na capital cabo-verdiana, disseram à agência Lusa funcionários do estabelecimento.

De acordo com as mesmas fontes, Óscar Santos estaria a chegar ao ginásio cerca das 05:30 locais (07:30 de Lisboa) quando foi baleado, pelas costas, com um único tiro por encapuzados.

Óscar Santos, que foi atingido num braço e estava consciente, foi socorrido pelos funcionários do ginásio antes de ter sido transportado para o Hospital Agostinho Neto.

A Polícia Judiciária encontra-se no local do ataque para recolher indícios.

O dono do ginásio, Décio Silva, confirmou à agência Lusa o ataque ao autarca, adiantando que o local é bem iluminado e tem câmaras de segurança.

O governo cabo-verdiano já repudiou o atentado, considerando que este "ato ignóbil" em nada representa a imagem do país e apelou à serenidade.

O governo repudia em absoluto este ato ignóbil e que em nada representa a imagem do país. Cabo Verde é um país em que a paz social prevalece. Apelamos à serenidade de todos, pois a estabilidade social é o maior ativo do país", escreveu o governo cabo-verdiano, numa nota enviada à imprensa.

No mesmo documento, o executivo adiantou que "as autoridades estão a levar a cabo todos os trâmites de forma a capturar rapidamente os autores deste ato".

E também deixou "uma palavra de solidariedade ao presidente de câmara e à sua família, desejando um rápido restabelecimento".