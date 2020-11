O presidente eleito dos Estados Unidos anunciou este domingo as figuras chave para a equipa de comunicação, revelando que esta será composta integralmente por mulheres. A líder desta equipa será a antiga porta voz do Departamento de Estado da Administração Obama, Jen Psaki, que passará a ser secretária de imprensa da Casa Branca.

A porta-voz de campanha, Kate Bedingfield passa para diretora de comunicação da nova administração norte-americana.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles. For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women. https://t.co/SjWAWJg941

A conselheira sénior da campanha de Joe Biden e Kamala Harris, Symone Sanders, passa para porta-voz da vice-presidente eleita. A antiga secretária de imprensa de Joe Biden enquanto vice-presidente, Elizabeth Alexander, será a diretora de comunicação da primeira-dama, Jill Biden.

As conselheiras de campanha Karine Jean Pierre e Ashley Etienne vão assumir funções como secretária-adjunta de imprensa da Casa Branca e diretora de comunicação de Kamala Harris, respetivamente.

Em reação à nomeação, Jen Psaki afirmou que esta é a equipa de comunicações "mais diversa da história e também tem seis mães de crianças pequenas".

This is a team of some of the most talented, battle-tested communicators out there @KBeds, @K_JeanPierre, @SymoneDSanders, @AshleyEtienne09 @EAlexander, @pilitobar87---who are also all women, most diverse team in history and also 6 Moms of young kids