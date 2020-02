Aos 81 anos, Bernard Madoff, conhecido por Bernie, passa os seus dias na prisão numa cadeira de rodas, além de precisar frequentemente de oxigénio. O advogado deste homem, que foi uma das figuras mais importantes da alta finança norte-americana, antes de cair em desgraça em 2008, afirma que o seu cliente está em falência renal e que tem uma esperança média de vida inferior a 18 meses.

Tendo em conta os factos, a defesa de Bernie Madoff, que foi condenado a 150 anos de prisão por ter sido o autor da maior fraude fiscal de sempre, pediu uma libertação antecipada. Uma ação foi movida junto dos tribunais norte-americanos pelo advogado Brandon Sample, que representa o condenado, e citados pelos meios de comunicação norte-americanos.

Ficou claro que a sentença de 150 anos de prisão foi simbólica por três razões: retribuição, dissuasão e tendo em conta as vítimas. O tribunal deve considerar se manter Madoff encarcerado está de acordo com os objetivos e com os valores sociais da compaixão", refere a nota entregue em tribunal, citada pela CNN.

Foi preso em dezembro de 2008, com a justiça norte-americana a alegar um esquema de fraude levado a cabo por uma firma (Bernard L. Madoff Investment Securities) com sede em Manhattan, e que era gerida pelo empresário. A acusação referiu a existência de um esquema de pirâmide (conhecido por esquema Ponzi), com o qual desviou cerca de 65 mil milhões de dólares (perto de 59 mil milhões de euros). Segundo o site do FBI, este tipo de esquema consiste na obtenção de elevados retornos financeiros ou dividendos que não seriam possíveis através de investimentos tradicionais.

Apesar de no início se ter proclamado inocente, Bernie Madoff acabou por confessar e foi condenado por onze crimes relacionados com lavagem de dinheiro, perjúrio e falsificação de documentos. A sua sentença começou a ser cumprida em julho de 2009, na prisão federal de Butner, estado da Carolina do Norte.

Com a nota, Brandon Sample sublinha que o seu cliente "não contesta a gravidade dos seus crimes".

O pedido deu entrada na procuradoria do distrito sul de Nova Iorque, onde Bernie Madoff foi condenado. O caso vai ser reavaliado pelo juiz Denny Chin, que, na altura da sentença, classificou os crimes como "extraordinariamente preversos.

Em junho de 2019, deu entrada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos um processo de pedido de clemência de Bernie Madoff ao presidente norte-americano. O documento continua sob análise, segundo consulta do site.