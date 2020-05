Os nove líderes independentistas catalães presos enviaram uma carta conjunta com outros ativistas internacionais também em prisão, incluindo Julian Assange, para denunciar junto da ONU a situação das prisões durante a pandemia da Covid-19.

Na carta, divulgada esta quarta-feira pelas entidades do ANC e Òmnium Cultural, os signatários dirigem-se à Michelle Bachelet, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, como "presos políticos" e denunciam o "não cumprimento" das normas internacionais e as "diretrizes e recomendações" da ONU.

Nesse sentido, invocam algumas "declarações de 25 de março passado", da própria Michelle Bachelet, nas quais a alta comissária "pediu aos governos que tomassem medidas urgentes para proteger a saúde e a segurança" dos prisioneiros diante da pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Estamos preocupados com o facto de muitos Estados não estarem a cumprir as suas recomendações", alertaram no documento.