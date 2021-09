A revista Time anunciou, esta quarta-feira, a lista anual das 100 personalidades mais influentes de 2021. Os escolhidos estão divididos entre seis categorias: ícones, pioneiros, titãs, artistas, líderes e inovadores.

O Príncipe Harry e Meghan Markle, os duques de Sussex, tiveram direto a uma capa e estão em particular destaque por serem as primeiras personalidades a surgir na lista, bem como na categoria dos Ícones.

"In a world where everyone has an opinion about people they don’t know, the duke and duchess have compassion for the people they don’t know. They don’t just opine. They run toward the struggle," writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/2Cg39BKj1B pic.twitter.com/FhFmAW9UH1 — TIME (@TIME) September 15, 2021

Entre os Ícones, estão ainda nomes como o opositor russo de Putin, Alexei Navalny, as cantoras Britney Spears e Dolly Parton e a escritora coreano-americana Cathy Park Hong.

.@aliwong on @cathyparkhong: "I annotated the hell out of 'Minor Feelings'—it’s the kind of book you want to dog-ear and underline. Reading it was such a crazy feeling: I felt so seen that I couldn’t believe that this book existed" #TIME100 https://t.co/u2QogxkQ9X pic.twitter.com/9MfcoarQct — TIME (@TIME) September 15, 2021

Também nesta categoria, está a tenista Naomi Osaka que está entre os mais influentes pelo segundo ano consecutivo.

A jovem cantora Billie Eillish encabeça a categoria dos Pioneiros, onde também está o vice-presidente da Comissão Europeia Frans Timmermans.

“@billieeilish is a unique soul, with a voice, style and attitude all unapologetically her own,” writes @theestallion. “She is a rare spirit who speaks from her heart with no pretenses” #TIME100 https://t.co/nFB2GwLQqO pic.twitter.com/YLCxLL9j0n — TIME (@TIME) September 15, 2021

Entre a categoria dos Titãs, os holofotes centram-se na ginasta olímpica norte-americana Simone Biles, que se tornou um rosto da preocupação com a saúde nos Jogos Olímpicos de 2020.

"@Simone_Biles is a shining example of what success looks like when you let go of what the world thinks and gather your strength from yourself ... from your soul," writes @serenawilliams #TIME100 https://t.co/Jz5Mlq6Mh9 pic.twitter.com/CprSwghK2R — TIME (@TIME) September 15, 2021

O jogador de futebol americano Tom Brady e o CEO da Apple Tim Cook tmabém estão entre os Titãs de 2021.

Na categoria de Artistas, o papel principal foi para a atriz Kate Winslet. A realizadora chinesa Chloé Zhao, a atriz Scarlett Johansson, o cantor Lil Nas X e os atores Daniel Kaluuya (britânico) e Omar Sy (francês) também estão entre os mais influentes do ramo.

"Hers is the art that entirely hides the artist. Kate Winslet disappears ... without vanity or artifice. It’s magnificent to watch," writes Kenneth Branagh #TIME100 https://t.co/DW0GQ4mFjV pic.twitter.com/3Ug30QJuqL — TIME (@TIME) September 15, 2021

Segue-se a categoria dos Líderes, com a política e economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala a ter direto a uma capa da Time.

“Okonjo-Iweala (@NOIweala) has shown us that to end the pandemic, we must work together to equip every nation with equitable vaccine access,” write Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex #TIME100 https://t.co/8n3ZxMbxPm pic.twitter.com/ii0ZEIL4MJ — TIME (@TIME) September 15, 2021

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente da China, Xi Jinping, a vice dos EUA, Kamala Harris, e o ex-presidente Donald Trump mantêm-se na lista, depois de terem sido selecionados em 2020.

A fechar o grupo dos Líderes mais influentes do mundo estão ainda nomes como o do primeiro-ministro italiano e ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, e vice-primeiro-ministro interino talibã do Afeganistão, Abdul Ghani Baradar.

Entre os Inovadores, a capa foi para Jensen Huang, empresário e engenheiro eletrónico dono da NVIDIA.

“With still emerging AI technologies creating an insatiable hunger for more computation, Huang’s team is well-positioned to keep driving technological advances for decades to come,” writes @AndrewYNg #TIME100 https://t.co/JUC0eQwPc7 pic.twitter.com/DC1NeemKVb — TIME (@TIME) September 15, 2021

O norte-americano Elon Musk, dono da Space X e da Tesla, e Katalin Karikó, uma das cientista por detrás de alguns dos avanços científicos que permitiram a criação de vacinas de RNA, fulcrais no combate à covid-19, também estão nesta seção.

Veja a lista completa no vídeo que se segue ou na Time: