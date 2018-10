A filha do falecido príncipe Takamado, primo do atual imperador Akihito do Japão, seguiu os passos da irmã Noriko e decidiu renunciar à sua condição de membro da família imperial japonesa e casar por amor com um plebeu. Ayako de Takamado, de 28 anos, casou esta segunda-feira com Kei Moriya, de 32, e perdeu o apelido real e todas as regalias que tinha como membro real. No entanto, vai receber 835 mil euros como compensação pela perda dos seus direitos. A saída de Ayako da família imperial do Japão adensa a crise de sucessão do Trono do Crisântemo, uma vez que o facto de as mulheres não poderem suceder no trono e terem de abdicar dos seus direitos para se casarem com plebeus (e consequentemente os filhos deixarem de fazer parte da linha de sucessão) faz com que só existam três sucessores ao trono: o príncipe Naruhito, de 58 anos, que sobe ao trono em 2019, o príncipe Fumihito (de 52 anos) e o príncipe Hisahito, de 12 anos