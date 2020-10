David Attenborough visitou, recentemente, os duques de Cambridge e os filhos por ocasião de uma visualização privada do MAIS RECENTE DOCUMENTÁRIO do histórico apresentador da BBC.

Mas, apesar do encontro, os pequenos príncipes parecem ter ficado com algumas dúvidas e, por isso, a famíia real divulgou um vídeo onde George, Charlotte e Louis expõe as suas questões ao historiador.

O príncipe George é o primeiro a fazer a pergunta, questionando David Attenborough sobre "qual é o próximo animal a ser extinto".

"Esperemos que nenhum", respondeu o historiador, apelando à responsabilidade das pessoas para proteger o mundo animal.

Seguiu-se a princesa Charlotte, que aproveitou a oportunidade para questionar Sir David se, tal como ela, também gosta de aranhas, obtendo uma resposta positiva.

Por fim, o príncipe Louis, de apenas dois anos, perguntava qual o animal preferido do historiador.

"Os macacos", respondeu David Attenborough, lembrando que o lugar desses animais é na floresta e que, se tivesse de escolher um animal para ter em casa o eleito seria o cão.

Esta é a primeira vez que os príncipes de Cambridge falam em público, sendo mesmo uma estreia para o príncipe Louis frente às câmaras.