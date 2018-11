Descontraídos e em família. São assim os novos retratos da família real britânica que estão a encantar os fãs da realeza. Tiradas por Chris Jackson, fotógrafo da família real, as imagens foram divulgadas para assinalar o 70.º aniversário do príncipe Carlos.

Nas fotografias, feitas nos jardins da Clarence House, o príncipe Carlos surge sentado num banco com o neto, o príncipe George, ao colo, ao lado da mulher, Camilla Parker Bowles, que a seu lado tem a neta do meio do marido, a princesa Charlotte.

Atrás do príncipe de Gales e em pé surgem os filhos, o príncipe William e Harry, com as mulheres, Kate e Meghan. Ao colo da duquesa de Cambridge está o neto mais novo do príncipe Carlos, o príncipe Louis, de apenas sete meses.

O príncipe Carlos celebra, esta quarta-feira, o seu 70.º aniversário. A festa, no entanto, aconteceu a 22 de maio, poucos dias depois do casamento dos Duques de Sussex, no Palácio de Buckingham.