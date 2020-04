O príncipe Harry e Meghan Markle decidiram cortar relações com quatro tablóides britânicos. De acordo com a ITV News, os duques de Sussex enviaram uma carta aos editores do The Sun, The Mail, The Mirror e Express, onde deixam claro que não vão mais colaborar com as publicações.

"Não haverá mais confirmação e zero compromisso", terão escrito os duques, que se mudaram recentemente para Los Angeles.

Na carta, Harry e Meghan afirmam que discordam fundamentalmente do "estilo de reportagem" dos quatro jornais, os quais acusam de ter destruído as suas vidas enquanto individuais.

"Os duques de Sussex viram pessoas que eles conheciam - tal como completos estranhos - ter as suas vidas completamente destruídas por nenhuma boa razão que não fosse mexericos obscenos para aumentar a receita com publicidade. (...) Os media têm todo o direito de reportar ou de ter uma opinião sobre os duques de Sussex, boa ou má. Mas não pode ser baseada numa mentira".

A decisão tem efeitos imediatos e surge na mesma altura em que a batalha legal entre Meghan Markle e os donos do The Mail entra numa nova fase nos tribunais britânicos, nesta mesma semana.

Esta recusa em cooperar vai afetar todas as edições das publicações, como a edição especial de domingo, e aos websites.

No entanto, o casal vai continuar a cooperar com os principais meios britânicos como a BBC e a ITV, assim como com os principais jornais: Telegraph, Times, Guardian e Financial Times.

Os duques de Sussex mudaram-se recentemente do Canadá para os Estados Unidos e vivem em Los Angeles com o filho Archie, que faz um ano no próximo dia 6 de maio.