O primeiro Natal de Archie vai ser passado longe da família real. O príncipe Harry e Meghan Markle preparam-se para viajar para junto da mãe da duquesa com o filho e será lá que vão passar as festividades.

O anúncio foi feito, esta quarta-feira, em comunicado, pelo Palácio de Buckingham.

"O duque e a duquesa de Sussex esperam ansiosamente por tempo em família até ao final deste mês. Tendo passado os últimos dois natais em Sandringham, Suas Altezas Reais vão passar as festividades deste ano, como nova família, com a mãe da duquesa, Doria Ragland. Esta decisão está alinhada com o precedente estabelecido anteriormente por outros membros da Família Real e tem o apoio de Sua Majestade, a Rainha", pode ler-se no comunicado citado pela imprensa internacional.

Recorde-se que, em 2016 por exemplo, também os duques de Cambridge, William e Kate, passaram o Natal com a família da duquesa em Bucklebury.

O primeiro Natal que Meghan Markle passou com a família real foi em 2017, pouco tempo depois de o casal anunciar o noivado.