Nem a chuva levou os sorrisos das caras de Harry e Meghan na noite do seu regresso a Londres para os seus últimos deveres reais. Esta quinta-feira, os duques de Sussex apareceram pela primeira vez juntos, num evento em Londres, desde que anunciaram, em janeiro, que iam afastar-se dos deveres reais.

O casal, que tem passado a maior parte do tempo no Canadá desde que anunciou o afastamento, marcou presença na cerimónia de entrega dos Prémios Fundo Endeavor, na Mansion House, que reconhece as conquistas de militares feridos ou doentes.

Ambos discursaram na cerimónia, onde Meghan não se coibiu de fazer referência à nova vida do casal no Canadá.

“É muito bom estar de volta. Este é o terceiro ano que tenho a oportunidade de juntar-se ao meu marido aqui. Como todos sabem e podem sentir, este é um lugar muito inspirador. Enquanto víamos todos os vídeos dos nomeados no Canadá, tínhamos a mesmo ideia de vocês. Como é que podemos escolher? Fizemos o melhor que conseguimos”, afirmou.

No discurso de encerramento, o príncipe Harry agradeceu todo o apoio que tem recebido ao longo dos últimos meses e não deixou de fazer uma referência à avó.

“Servir a rainha e o nosso país é algo de que todos nos orgulhamos e que nunca nos deixa. Servir uma vez significa servir para toda a vida”, rematou.

O príncipe Harry e Meghan Markle vão terminar os deveres reais no fim do mês. Apesar de Harry continuar príncipe, ambos concordaram em deixar de usar os títulos reais.