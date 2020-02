Os duques de Sussex terminam os deveres reais como membros séniores da família real britânica a 31 de março, anunciou um porta-voz do casal citado pela imprensa britânica. Ou seja, Harry e Meghan deixarão de desempenhar funções em nome da rainha, mas o acordo será revisto após 12 meses.

Com a saída do casal real, também o escritório dos duques de Sussex no Palácio de Buckingham será também encerrado. A partir do dia 1 de abril, Harry e Meghan vão ser representados pela equipa da sua fundação no Reino Unido.

O casal pretende dividir-se entre o Reino Unido e a América do Norte e o porta-voz garantiu que Harry e Meghan vão estar no Reino Unido “regularmente”.

Entre fevereiro e março, os duques de Sussex marcarão presença em seis eventos no Reino Unido, incluindo o dia da Commonwealth, a 9 de março.

Já em maio, o casal marcará presença nos Invictus Games, nos Países Baixos.

Harry e Meghan vão manter os títulos de "sua alteza real", sem os usar ativamente. Já a utilização da designação "Royal" está sob discussão, com os rumores a avançarem que a rainha não quer que a designação "SussexRoyal" seja usada como marca.

Os duques vão continuar a trabalhar com os patrocínios já existentes e estão a trabalhar para construir uma nova organização sem fins lucrativos.

Quanto às patentes militar de Harry, o duque vai as militares de major, capitão-comandante e líder de esquadrão, mas as posições honorárias vão ser suspensas. No entanto, durante 12 meses, ninguém ocupará as posições de Harry.