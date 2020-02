Os duques de Sussex anunciaram, esta sexta-feira, em comunicado, que vão deixar de usar a designação de "SussexRoyal" a partir da primavera de 2020. A data coincide com o fim das suas obrigações reais, 31 de março.

De acordo com o comunicado divulgado no website oficial do casal, palavra "royal" não pode ser usada por causa de regras governamentais. Assim sendo, todos os pedidos para usar "SussexRoyal" como marca foram retirados.

Não se sabe ainda como ficarão quer o site quer a conta oficial de Harry e Meghan, uma vez que ambos usam a designação agora "banida".

Segundo um porta-voz do casal, os duques de Sussex estão "focados" nos planos para avançar com a nova organização sem fins lucrativos também na primavera, a mesma que (já) não se irá chamar "Sussex Royal Foundation".

"Enquanto o duque e a duquesa estão focados nos planos para estabelecer uma nova organização sem fins lucrativos, dadas as regras específicas do governo do Reino Unido que envolvem o uso da palavra 'royal', foi então acordado que a organização sem fins lucrativos, quando for anunciada nesta primavera, não será chamada de Sussex Royal Foundation. O duque e a duquesa não tem intenção de usar 'SussexRoyal' em nenhum território depois da primavera de 2020", afirmou a mesma fonte.

Esta quinta-feira foi revelado que os duques de Sussex terminam os deveres reais como membros séniores da família real britânica a 31 de março. Ou seja, Harry e Meghan deixarão de desempenhar funções em nome da rainha, mas o acordo será revisto após 12 meses.

Em janeiro, Harry e a mulher anunciaram a intenção de “recuar” dos deveres enquanto membros seniores da família real do Reino Unido, para se tornarem “financeiramente independentes”. Uma situação sem precedentes na família real britânica e que levou a que fosse imposto um prazo de um ano para a transição.

Cinco dias depois, a Rainha Isabel II anunciou que apoiava "inteiramente" a decisão dos duques de Sussex de "recuar" nos seus papéis como membros seniores da família real.