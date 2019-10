O príncipe Harry e Meghan Markle terminaram uma viagem de 10 dias pelo sul de África, onde agradeçeram o "abraço" deste continente, que consideram como uma segunda casa.

No roteiro da primeira viagem dos duques de Sussex depois do nascimento de Archie, que acompanhou os pais, estiveram visitas a África do Sul, Botswana, Malawi e Angola, onde Harry percorreu um antigo campo de minas terrestres visitado pela mãe, Diana, há 22 anos.