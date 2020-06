O príncipe Joaquim da Bélgica, sobrinho do rei Filipe e 9.º na linha de sucessão ao trono, foi infetado com Covid-19 depois de ter dado uma festa para celebrar o regresso a Espanha.

Segundo a imprensa espanhola, o jovem de 28 anos, filho da princesa Astrid e do príncipe Lorenzo, não tem funções na casa real belga e vive há vários anos em Espanha com a namorada Victoria Ortiz Martínez-Sagrera, tendo passado os últimos meses na Bélgica.

Na semana passada regressou a Córdoba e, a 26 de maio, foi o anfitrião de uma festa com familiares e amigos da alta sociedade, sendo que cinco convidados terão mesmo viajado de Sevilha para marcar presença, apesar de estarem proibidas pelas autoridades sanitárias as viagens entre províncias. No evento estiveram 27 pessoas.

No dia seguinte, a 27 de maio, o príncipe Joaquim terá sentido os primeiros sintomas de Covid-19. Recebeu indicação para ser testado e a 28 de maio confirmou que era portador do novo coronavírus, apesar de ter a doença de forma ligeira.

As autoridades de saúde puseram em marcha o protocolo para apurar a cadeira de transmissão e todos os que estiveram na festa foram colocados em isolamento, tendo sido aberta uma investigação pela Polícia Nacional para apurar responsabilidades: na região, que está na fase 2 do desconfinamento em Espanha, são permitidos ajuntamentos com um máximo de 15 pessoas. Quem transgredir incorre numa multa até 10.000 euros.

No domingo, o príncipe Joaquim emitiu um comunicado para expressar arrependimento pelas suas ações.