A rainha Isabel II regressou aos eventos oficiais. Acompanhada pelo neto, o duque de Cambridge, a monarca de 94 anos visitou o Centro de Análise Energética do Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa, perto de Salisbury.

Apesar da pandemia, e para espanto de muitos que esperavam ver a rainha de máscara, Isabel II e William apresentaram-se sem máscara uma vez que, de acordo com um porta-voz real, todas as pessoas que estiveram em contacto com os dois foram testados para a Covid-19.

Esta foi a primeira vez que a monarca saiu de uma residência real desde março. A última vez que Isabel II tinha sido vista em público foi em março nas celebrações do dia da Commonwealth.

A rainha, que passou o verão em Balmoral, já regressou ao castelo de Windsor e não é esperado que regresse ao palácio de Buckingham este ano.

Durante a visita ao centro em Salisbury, a rainha e o príncipe - que não acompanhava a avó num evento oficial desde julho de 2017 - tiveram direito a uma visita privada ao Gabinete Energético, onde se encontram exibidas as armas e táticas usadas na contra-espionagem.

Isabel II e William conheceram ainda a equipa envolvida na investigação que identificou o agente nervoso usado no incidente de Novichok, em 2019.