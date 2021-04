Os duques de Cambridge celebram, esta quinta-feira, o décimo aniversário de casamento. Para assinalar a data, William e Kate divulgaram duas novas fotos oficiais da autoria de Chris Ship. Os retratos foram feitos esta semana nos jardins do palácio de Kensington, em Londres, residência oficial do casal.

10 years 👰‍♀️🤵‍♂️

📸 Chris Floyd pic.twitter.com/fPunbUz3VL — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 28, 2021

As imagens mostram os duques descontraídos e abraçados, em fotografias a fazer lembrar as que foram divulgadas aquando o noivado do casal, em 2010.

Para além das fotografias, os duques de Cambridge divulgaram ainda um vídeo, onde surgem descontraídos, com os filhos, a brincar na praia e nos jardins da residência em Norfolk.

"Obrigado a todos pelas amáveis mensagens no nosso aniversário de casamento. Somos imensamente gratos pelos apoio que recebemos ao longo dos 10 anos das nossas vidas como família", escreveram na legenda.

William e Kate casaram a 29 de abril de 2011 na abadia de Westminster, em Londres, num casamento que foi visto por todo o mundo.

Os duques de Cambridge são pais de George, de sete anos, de Charlotte, de cinco anos, e de Louis, que celebrou o terceiro aniversário na semana passada.