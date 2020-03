A pandemia Covid-19 colocou o mundo em isolamento e muitos alunos lutam para resolver os exercícios enviados pelos professores sem a ajuda destes. Mas, quando a filha do treinador de futebol americano Josh Anderson se deparou com um exercício de matemática que não conseguia resolver, a solução foi pedir ajuda ao professor Chris Waba por email.

O professor, que por acaso é vizinho da família no estado de Dakota, nos EUA, pegou num quadro branco e foi à porta de casa da aluna para a ajudar.

Sem recorrer a tecnologia, Chris Waba ajudou a criança, que está no sexto ano de escolaridade, a resolver o problema matemático.

O momento foi partilhado pelo pai orgulhoso no Twitter, revelando que juntos, professor e aluna resolveram o problema no alpendre da casa, divididos por uma porta de vidro.

My 6th grader emailed her math teacher for some help, so he came over & worked through the problem with her on our front porch. @Chriswaba9 , our neighbor, MMS teacher & MHS Wrestling Coach. #KidsFirst @MadisonMSNews @MarkOsports @dakotasportsnow @dakotanews_now @stwalter20 pic.twitter.com/aniqt2goPB