Com os estabelecimentos de ensino encerrados devido à pandemia de Covid-19 no Reino Unido, um professor da escola primária de Grimsby decidiu percorrer todos os dias cerca de oito quilómetros para entregar refeições gratuitas a 78 alunos em situações vulneráveis.

Para além das refeições, Zane Powles entrega também os trabalhos de casa aos alunos. No total, o docente carrega mochilas que pesam mais de 18 kg.

O professor também usa a hora de almoço para a verificar o bem-estar das crianças que visita, conta o The Independent.

Faço isto porque assim as crianças e os seus pais não têm de vir recolher as refeições gratuitas à escola e, desta forma, também posso monitorizar as crianças mais vulneráveis", explicou o professor.