Benyamin Ahmed tem 12 anos e ganhou cerca de 290 mil libras (338 mil euros), depois de criar e vender fotos digitais de baleias, armazenadas em Blockchain, um serviço de carteira e bolsa com suporte que explora as criptomoedas, um tipo de moeda digital.

A coleção de obras de arte pixeladas chama-se Weird Whales (baleias estranhas) e tornou-se viral durante as férias escolares.

A criança de 12 anos e o seu irmão Yousef codificam desde os cinco e seis anos de idade, inspirados pelo pai, que desenvolve software.

“Todos os dias tentamos fazer pelo menos um exercício de codificação e temos feito isso de forma consistente por alguns anos”, disse Ben ao The Guardian.

O pai dos dois irmãos confessa que cedo percebeu que os filhos eram dados à programação porque ambos se encontram entre os melhores 6% numa plataforma chamada Codewars, uma comunidade educacional usada por centenas de milhares de pessoas.

O pai descreve a arte de Benyamin Ahmed como algo semelhante a cartas de Pokémon digitais. Justifica o sucesso ao facto de que os colecionadores terem percebido, desde cedo, o seu significado histórico.

As pessoas acham a arte secundária”, disse Imran Ahmed “Mas imagine quando a imprensa foi lançada. Se conseguisse um livro que fosse original, escrito por um miúdo de 12 anos que se tornou viral, pode imaginar como isso agregaria valor ao longo do tempo por causa do significado histórico.”

Ben criou o conjunto de 3350 baleias em estilo de meme de baleia comum, que se vê no videojogo Minecraft, num site de Pixel Art. A criança conseguiu vender os caracteres criptográficos de forma única.

Os NFTs permitem que a arte seja convertida em certificado digital de propriedade, que pode ser comprado e vendido. Os compradores não adquirem a arte real, que é muito grande para ser armazenada em blockchain.

Escolhi baleias porque na criptomoeda uma baleia é alguém com 1000 bitcoin”, disse Ben. “Eu posso então dizer que todos os que possuem uma baleia, são uma baleia".

O jovem de 12 anos tornou a sua obra conhecida promovendo-a no twitter, criando uma página no LinkedIn e um canal no Youtube.

As pessoas conectaram-se com a minha história porque eu sou muito novo e ela simplesmente tornou-se viral”.

O sucesso do jovem de 12 anos pode ser um prenúncio dos modelos de negócios digitais que podem perturbar o setor bancário.