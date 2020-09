O governo francês anunciou esta terça-feira que vai banir gradualmente o uso de animais selvagens em espetáculos, nomeadamente no circo. A medida está incluída num pacote de leis que tem como objetivo garantir mais segurança animal e evitar o desaparecimento de espécies em vias de extinção.

Assim, o Ministério da Ecologia francês emitiu um decreto que impede que seja atribuída qualquer licença a novos estabelecimentos móveis que contenham animais selvagens.

Foi ainda anunciado um impedimento à clausura de visons para a venda de peles, tal como o cativeiro de orcas e de golfinhos em parques aquáticos.

A decisão foi vista como um triunfo histórico por grupos de defesa animal. Para que seja posta em prática, o governo francês vai fornecer um pacote de ajuda de mais de 8 milhões de euros de forma a que exista uma mudança no modelo de negócios deste tipo de estabelecimentos.

É altura de iniciarmos uma nova relação com estes animais", disse Pompili, sublinhando que "chegou a hora de a nossa fascinação ancestral com estes seres selvagens não terminar com a sua subjugação".