O parlamento espanhol aprovou esta quarta-feira o prolongamento por mais duas semanas, até 9 de maio, do estado de emergência em vigor desde 15 de março no país, com o objetivo de lutar contra o novo coronavírus.

Numa votação em que a maioria dos membros da assembleia participou a partir de casa, por meios telemáticos, 269 deputados, num total de 350, votaram a favor da proposta feita pelo Governo de coligação minoritário liderado pelo socialista Pedro Sánchez.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, defendeu durante o debate que antecedeu a votação que a continuação do estado de emergência é essencial, porque o desmantelamento “lento e gradual” das medidas adotadas para combater o coronavírus só deverá ser iniciado a partir da segunda quinzena de maio, esperando que até lá se evitem os passos em falso.