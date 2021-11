Na passada quinta-feira, uma mulher atropelou aquilo que pensava ser um cão. O incidente aconteceu numa estrada no município de A Laracha, na Galiza, em Espanha.

De acordo com o jornal La Voz de Galícia, esta mulher ao aperceber-se que o animal estava inconsciente, ligou para a Proteção Civil. Á chegada ao local, os operacionais desconfiaram logo que se podia tratar de um jovem lobo e transportaram-no para o hospital mais próximo.

Já no Xarope Hospital Veterinário, os médicos confirmaram que não se tratava de um cão, mas sim de um lobo-ibérico, com cerca de seis meses. Numa publicação no Facebook, explicaram que o animal tinha sofrido algumas fraturas, mas que de um modo geral estava bem e não corria risco de vida.

Depois de ter sido tratado e estabilizado, este jovem lobo foi levado por um Guarda Florestal para o Centro de Recuperação de Fauna Selvagem de Oleiros, na Corunha, e lá permanece a recuperar.